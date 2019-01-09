عمان وأوزبكستان .. التحديات الصعبة

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

يشهد استاد الشارقة في الخامسة والنصف من عصر اليوم مواجهة قوية ضمن مباريات المجموعة السادسة، وتجمع بين أوزبكستان في مواجهة بطل الخليج المنتخب العماني الذي يدخل البطولة بحسابات الترقي للدور الثاني، رغم التحديات الواضحة في مجموعته.

واستعد الأحمر العماني للمواجهة بخوضه 11 مباراة ودية إعدادية للبطولة، حيث خسر في لقاء واحد كان أمام أستراليا بخماسية نظيفة، وفاز في أربع مباريات، وتعادل في ست مواجهات، والبداية كانت في شهر سبتمبر الماضي عندما خاض مواجهتين في معسكره الخارجي أمام الأردن ولبنان، وتعادل سلبياً معهما.

واختتم تحضيراته في معسكره بأبوظبي بلقاء نظيره الهندي، الذي انتهي بالتعادل سلبياً، وخسر أمام أستراليا بخماسية نظيفة، وكانت الخاتمة والمواجهة الأخيرة بالفوز على المنتخب التايلاندي بهدفين نظيفين.

وأدى منتخب أوزبكستان ست مباريات ودية، في إطار تحضيراته لمواجهة نظيره العماني عصر اليوم، حيث تعادل مع سوريا بهدف، وخسر أمام إيران بهدف نظيف، وفاز على منتخبي كوريا الشمالية وقطر بالنتيجة نفسها، وهي 2 /‏ 1، أما في شهر ديسمبر فقد خاض المنتخب الأوزبكي مباراتين، حيث تعادل سلبياً أمام لبنان، وخسر من كوريا الجنوبية بأربعة أهداف نظيفة.

ووصل باكراً إلى الإمارات وحلّ في أبوظبي، ومن ثم انتقل إلى الشارقة واختتم تدريباته أمس في ملعب استاد الشارقة الرئيسي بكامل نجومه.