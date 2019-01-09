مورياسو: نحترم المنافس

أبدى هاغيمي مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان ثقته بقدرة فريقه على الفوز والمنافسة على لقب البطولة رغم التجديد والإحلال الذي يطال «محاربي الساموراي» بعد كأس العالم الأخيرة في روسيا عقب اعتزال عدد من اللاعبين من أصحاب الخبرة، مؤكداً جاهزية اليابان للمباراة الأولى أمام تركمانستان في ظل التحضيرات الجيدة التي سبقت البطولة.

وقال: «نحترم كل المنافسين وفي الوقت نفسه لدينا يقين من قدراتنا على الفوز داخل الملعب، والمفاجآت التي طالت الفرق الكبرى مثل أستراليا وفوز كوريا الجنوبية بصعوبة يجب ألا ننسى أن كل الفرق التي تأهلت إلى النهائيات هي فرق قوية، ولذلك فإن كل مباراة ستكون صعبة».