بييم فيرييك: نخوض مواجهة صعبة بروح الفريق

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أكد الهولندي بييم فيرييك مدرب عمان جاهزية المنتخب لمواجهة اليوم أمام نظيره الأوزبكي وأعرب عن سعادته ببداية مشوارهم في البطولة، لافتا إلى أن المعسكر الذي أقيم لمدة 14 يوما أثمر عن جاهزية كاملة وسط الفريق، ولديه تشكيلة جيدة مكونة من 23 لاعبا، وأن أي فريق منهم قادر على الفوز في مواجهة اليوم رغم أن المواجهة لن تكون سهلة وجميع مباريات البطولة، لكن الثقة مهمة جدا لأجل مواصلة البطولة بنجاح وأن تكون النتائج جيدة.

واكد أنه يلعب ثلاث مباريات في البطولة وليس مواجهة واحدة، لذا مباراة واحدة لا يمكن من خلالها أن تحدد مصير ومسار الفريق في البطولة، لأنه لا يعقل أن يترقى للدور الثاني من مباراة واحدة وهذا ما يعلمه اللاعبون والشعب العماني الذي ينتظر من المنتخب أن يلعب ثلاث مباريات بقوة وجدية وليس مواجهة واحدة.

من ناحيته أكد هيكتور كوبر مدرب منتخب أوزبكستان أهمية مواجهة اليوم أمام المنتخب العماني وصفها بالمواجهة القوية، وقال: لا نتحضر فقط لعمان وخضنا معسكرات لكافة المباريات لكأس آسيا والإعداد كان موجها لكافة مباريات البطولة ونرى بأن المباراة ستكون مفتاح البطولة بالنسبة لنا، والمنتخب العماني منتخب جيد وهو بطل الخليج ونحن نحترمه بعيدا عن المخاوف، وكأس آسيا مليئة بالمفاجآت علينا أن نثبت ذلك في الملعب، ونأمل تقديم الأفضل في مواجهة اليوم ولا نتخوف من أي منتخب في البطولة ونلعب بثقة في كل المواجهات لتحقيق الأفضل.

وتابع: لست قلقا بشأن المباريات الودية والهدف من المواجهات الودية كان مواجهة منتخبات مشاركة في البطولة وهو أمر لا يقلقني كثيرا والأهم هو جاهزية المنتخب من خلال الرؤية الفنية التي نقوم بها ونفذناها، وندخل البطولة بجاهزية كاملة .