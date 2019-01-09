هوياجلدييف: خصم قوي

أكد يازغولي هوياجلدييف مدرب تركمانستان صعوبة المباراة أمام منتخب اليابان القوي ولكنه لا يستبعد فوز منتخب بلاده كون الفرصة متاحة أمام أي فريق للفوز رغم الفوارق الفنية الكبيرة بين المنتخبين.وقال: «معنوياتنا عالية ونملك شعوراً إيجابياً، استعداداتنا للبطولة جيدة رغم أننا لم نعتد المشاركة في كأس آسيا كونها المرة الثانية لتركمانستان في البطولة القارية».

وأضاف: «نعلم أن اليابان فريق منظم للغاية وقوي ولعب جيداً في كأس العالم ويملك لاعبين محترفين على أعلى مستوى ولكني لا أركز على لاعب بعينه في فريق اليابان، والأمر المهم بالنسبة لنا أن اللاعبين لديهم الرغبة والحماس في إظهار قدراتهم».