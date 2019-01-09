أحمدوف:بداية جيدة

أشاد عادل أحمدوف لاعب منتخب أوزبكستان بمستوى التحضيرات للبطولة من دولة الإمارات، وتقدم بالتهاني لكل المشاركين فيها وقال: إن مواجهة عُمان اليوم بداية جيدة، ونعمل على تحقيق نتائج إيجابية، ونحن نعلم بأن المنتخب العُماني يلعب بدون الحارس الدولي الحبسي، وهو أمر مقلق للعماني ومفرح بالنسبة لنا إذا لم يشارك في مواجهة اليوم، لأنه لاعب يملك خبرات كبيرة في حراسة المرمى، وهو لاعب لا يعوض ونتمنى له التوفيق. وأضاف: إن الجهاز الفني في التدريبات الماضية ركز بصورة كاملة على التحضيرات البدينة وتابع، وهو الأمر الذي يجعلنا كلاعبين نخوض مواجهة اليوم بلياقة بدنية عالية.

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