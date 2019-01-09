بارك سيو: «ربع ساعة» أهدت العراق الفوز

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

قال مدرب فيتنام بارك سيو إن فريقه قدم أفضل ما لديه، وعلى الرغم من الخسارة فإننا قاتلنا أمام المنتخب العراقي ذات المستوى والتصنيف الأعلى، وأرجع الخسارة في الوقت الصعب إلى إرهاق الحارس واللاعبين بشكل عام في الربع ساعة الأخير، مما سمح بتسجيل الهدف من ركلة ثابتة. موضحا أنه يخطط لتحقيق نقطة واحدة أمام إيران، نظرا لقوته ومن الصعب الفوز عليه، كما سيحلل الأداء ويضع اللمسات الأخيرة لتشكيلة فريقه، مع علاج ظاهرة غياب التركيز في الدقائق الأخيرة.

وتابع: العراق كان جيدا خصوصا في الشوط الثاني، ولذلك يستحق الفوز، في الوقت الذي قدمنا شوطا أول جيدا وحققنا التقدم 2/‏1 لكن لم نحافظ على هذه الأفضلية. وعن أداء اللاعب نوفين هاي والذي أضاع العديد من الفرص قال بالرغم من إهداره للفرص إلا إنه لاعب أساسي، ودائما ما يقدم أداء جيدا ويحقق الأفضلية للفريق، وأتمنى أن يسجل في مستقبلاً. وعن مشاركته كلاعب في كأس آسيا وقيادته فيتنام كمدرب قال شرف كبير لي، وأيضا شاركت في مونديالي 1994 و2002