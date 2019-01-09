كاتانيتش: وجود همام طارق احتياطياً.. خطأ

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

اعترف مدرب المنتخب العراقي سيرشكو كاتانيتش، أنه قام ببعض الأخطاء، أبرزها الاحتفاظ بلاعبه المتميز همام طارق على دكة الاحتياط، يذكر أن اللاعب شارك في الدقيقة 57 وسجل هدف التعادل في الدقيقة 60، لافتاً إلى أن اللاعب قام بحراك كبير للفريق، وظهر بصورة متميزة، وأضاف: خلال الفترة المقبلة سأدفع به لأنه من اللاعبين الجاهزين بدنياً وفنياً، ومؤكداً أنه تعلم من أخطائه، وأضاف: يظل الفوز في ضربة البداية أمر إيجابي، وهو سعيد بهذا الانتصار.

وقال كاتانيتش، أنه صرح قبل المباراة بأنها ستكون قوية، البعض اعتقد أن الفوز على فيتنام أمر سهل، لكن في حقيقة الأمر لقد تابعتهم في الفترة الأخيرة، ويتميزون بالسرعة والانضباط.

وتابع: في الشوط الأول كنا سيئين للغاية لأن اللاعبين لم يعكسوا شخصيتهم، ولم نعرف الوضع بشكل واضح، حيث إنها المباراة الأولى لنا، التشكيلة ضمت لاعبين شباباً، أحسوا بالضغط، وقد رغبنا إلى تحسين المستوى في الشوط الثاني، والذي كان أفضل من سابقه.