فارس جمعة: قادرون على استعادة التوازن

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ذكر فارس جمعة مدافع منتخبنا الوطني أن كل التركيز منصب حالياً على المباراة أمام المنتخب الهندي غداً، مؤكداً أن الجميع على دراية تامة بأهمية المواجهة وصعوبتها، وضرورة تحقيق الفوز فيها لتعزيز حظوظ الأبيض في مواصلة مشوار البطولة.

مشدداً أن منتخبنا قادر على استعادة توازنه والعودة إلى طريق الانتصارات، وخاصة أنه يحظى بمساندة جماهيرية كبيرة وهو يلعب على أرضه ووسط جماهيره. وطالب فارس جمعة بنسيان المباراة السابقة أمام البحرين.

مبيناً أن الحديث عنها لن يفيد في شيء ولن يغير النتيجة، وكشف جمعة أن نجوم الأبيض تجاوزوا تداعيات لقاء الافتتاح، وفتحوا صفحة جديدة مع بداية الإعداد للمواجهة الثانية في مرحلة المجموعات، واعداً ببذل أقصى الجهد.