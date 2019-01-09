غرامات لاعبي الهند تدعم المكفوفين

المصدر: أبوظبي - د ب أ

أعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم أمس أن أي غرامات توقع على لاعبي المنتخب سيتم استخدامها في التبرع للاعبي كرة القدم المكفوفين.

وقال ستيفن كونستانتين مدرب المنتخب الهندي: «الكرات التي يستخدمها لاعبو كرة القدم المكفوفين تكلف 50 دولارا لكل واحدة، لذلك نساعدهم بشراء بعض الكرات».

وأضاف: «اتفقنا بشكل جماعي بين كل المتواجدين في المنتخب الوطني، اللاعبين، والجهاز الفني، أن أي أموال يتم تجميعها من الغرامات أو المخالفات سيتم التبرع بها لسبب وجيه. إنها مجرد لفتة صغيرة، ولكنها تظهر أننا نستطيع». وتم جمع مبلغ 500 ألف روبيه (712 دولارا) والتبرع به للاتحاد الهندي لكرة القدم للمكفوفين.

واستهل المنتخب الهندي مبارياته في بطولة كأس آسيا بالفوز على تايلاند 4 - 1 يوم الأحد الماضي في المجموعة الأولى، وهو أول فوز للفريق في البطولة منذ 1964. ويلتقي المنتخب الهندي مع المنتخب الإماراتي، مضيف البطولة غدا في أبوظبي في ثاني جولات المجموعة الأولى لكأس آسيا «الإمارات 2019».