بن ديلان : إشادة عالمية بالتجهيزات الإعلامية

المصدر: دبي - العوضي النمر

أعرب حمد بن ديلان، مدير مجموعة دبي، عن سعادته بشهادة الإعلاميين من مختلف دول العالم الذين يغطون منافسات كأس آسيا «الإمارات 2019»، بأن ما لمسوه على أرض الواقع في الإمارات، خاصة فيما يتعلق بالتجهيزات الإعلامية، يفوق ما يشاهدونه في معظم البطولات العالمية والقارية، إذ تم إعداد مراكز إعلامية على أعلى مستوى تستوعب ما يفوق 400 إعلامي.

وقال بن ديلان إن تجهيزات مجموعة دبي نالت استحسان وإعجاب معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، نائب رئيس اللجنة المنظمة وأعضاء اللجنة، إضافة إلى مسؤولي الاتحاد الآسيوي، بعد أن تم تطبيق أعلى معايير التنظيم المطلوبة من الاتحاد القاري.

كما نجح استاد آل مكتوم في اختبار استضافة مباراة كوريا الجنوبية مع الفلبين. وعن ملاحظة بعض الجماهير بعدم كفاية المواقف المجانية المحيطة بالملاعب، يقول مدير مجموعة دبي: «لاحظنا ذلك مع التوسعات التي أجريت للملاعب.

لذلك قمنا بمخاطبة هيئة الطرق وتقديم مقترح بتخصيص المواقف المحيطة بالملاعب بالمجان خلال زمن المباريات تسهيلا لمهمة الجماهير، ونحن على ثقة بأن المهندس مطر الطاير لن يتوانى في دعم البطولة».