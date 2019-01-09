كيم يونغ: لم أتوقع كل هذه الأخطاء

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد كيم يونغ جون، مدرب منتخب كوريا الشمالية، أنه لم يتوقع أن يرتكب فريقه هذا العدد الكبير من الأخطاء الدفاعية وغياب الحس الهجوم لدى اللاعبين في المباراة. وقال: «سنقوم بكل ما في وسعنا لتقديم مستوى أفضل في المباريات المقبلة»، مشيراً إلى أن هناك فروقاً بين المنتخب الكوري وبين نظيره السعودي.

وأضاف: «لقد شاهدت لقاءات للمنتخب السعودي من قبل، لكن لم أتوقع أن يقدّم مثل هذا الأداء، وفي النهاية فإن الأخطاء الدفاعية هي التي أسهمت في الخروج بهذه النتيجة».

وقال: «لقد خسرنا مباراتنا الأولى، لكن لدينا مباراتان، وإذا قدّمنا أداءً جيداً فستكون أمامنا الفرصة قائمة، وسنعالج هذه الأخطاء في التدريبات المقبلة لتقديم أداء أفضل»، مشيراً إلى أنه لم يتوقع الخسارة أو الخروج بهذه النتيجة الكبيرة. وعن سبب تراجع أداء المنتخب الكوري في السنوات الأخيرة، أوضح أن آخر مشاركة كانت للمنتخب الكوري في كأس العالم في عام 2010، ومنذ ذاك الحين تغيّراللاعبين وكذلك الأداء.