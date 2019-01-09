بيتزي: نجحنا في فك شفرة الكوري

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

أبدى الأرجنتيني بيتزي، مدرب المنتخب السعودي، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه «الأخضر» في مستهل مشواره في أمم آسيا ضد نظيره منتخب كوريا الشمالية. وقال: «سعداء أن نبدأ البطولة بهذا الشكل، وبهذا العدد من الأهداف، بالرغم من صعوبة المباراة، بعد أن عمد المنتخب الكوري للعب بطريقة دفاعية بحتة، لكن تمكنّا من تسجيل أول الأهداف بعد مرور ربع ساعة، ثم تراجع أداء المنتخب الكوري، ونجحنا في السيطرة على اللقاء».

وأضاف: «أنا سعيد، لأن المباراة الأولى كشفت عن تطور أداء المنتخب، كما أننا كنا نتخوف من الخسارة، بعد أن شاهدنا خسارة المنتخب الأسترالي، وخفنا أن يحدث معنا هذا الشيء، ونأمل بأن يستمر هذا المستوى طوال المسابقة».

وقال: «لقد شهد الشوط الثاني نوعاً من التراخي لدى لاعبينا، ولم نهاجم بطريقة فعالة في أول عشر دقائق، وقمنا بالتبديل لوقف الهجوم علينا، وسيطرنا على الكرة وأحرزنا هدفين حسما النتيجة».