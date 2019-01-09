المصدر: دبي- البيان الرياضي

لعبت روابط المشجعين السعودية دوراً كبيراً في دعم «الأخضر» في مواجهة نظيره الكوري الشمالي

وكان عدد من روابط مشجعي الأندية السعودية المحلية قد أكدت سفرها إلى الإمارات لدعمالأخضر في مشواره في آسيا حاملة شعار: «وين ما يروح الأخضر.. أنا وياه»، أملاً منها في تحقيق منتخبها اللقب الرابع في تاريخه.

في السياق نفسه، تساءل بعض المغردين على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» عن مصير عدد كبير من التذاكر الخاصة بالمباراة والتي تم الإعلان عن نفادها عن آخرها قبل اللقاء، في حين شوهدت أعداد لا بأس بها من المقاعد شاغرة.