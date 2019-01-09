روميو.. يحلم بـ«جولييت» البطولات

أصبح الكرواتي رومیو المدير الفني لمنتخب الكويت، مطالباً بالتركيز في مهمته ومتابعة مباريات الدوري وعدم الاكتفاء بالتقارير التي تصله من مساعديه، مع منح الفرصة للشباب، وذلك من أجل عودة الأزرق إلى منصات التتويج ومصالحة «جولييت» كرة القدم من جديد، وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت له مؤخراً بأنه ليس هو المدرب الأمثل لقيادة الأزرق في فترة إعادة البناء التي يحتاجها جميع المنتخبات الكويتية وليس الأزرق الأول فقط، إلا أنه مع المستقبل ستظهر بصماته، وذلك على الرغم من كثرة الأصوات التي كانت تنادي بضرورة التعاقد مع مدرب عالمي صاحب اسم في مجال التدريب يكون قادراً على بناء منتخب جديد لأن الأزرق في مرحلة إعادة بناء بعد ارتفاع معدل أعمار اللاعبين من أجل العودة للمشاركات الخارجية والمنافسة على الألقاب.

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