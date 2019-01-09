بديح: الدعم الحكومي هو الحل

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

بيّن المدرب الوطني راشد بديح أن الفترة المقبلة لتصحيح مسار الكرة الكويتية وعودتها إلى الساحة الآسيوية تحتاج كل الدعم من المؤسسات الحكومية متمثلة خصوصاً في الهيئة العامة للرياضة التي يجب أن تتبنى بقوة ملف تفرغات اللاعبين في هذه المرحلة، وحل هذه المشكلة هو بداية الطريق الناجح نحو المونديال.

موضحاً أن الظروف التي جاءت متزامنة مع قرار الاتحاد الكويتي لكرة القدم بزيادة عدد اللاعبين المحترفين لم تكن مناسبة إطلاقاً، فقدرات الأندية الكويتية حالياً ليست متساوية، فهناك عجز مالي كبير يمنع الأندية الكويتية أن تفي بقرار زيادة عدد اللاعبين المحترفين، فالموارد المالية لا تكفي الكثير من الأندية.

وأضاف: الضعف المادي يؤدي إلى تعاقد الأندية مع لاعبين ضعاف المستوى، وهو ما يؤثر على مستوى اللاعب الكويتي والمستوى بشكل عام، ويحرم اللاعب المحلي من المشاركة لتفضيل الأجنبي عليه، لأن اسمه في النهاية لاعب محترف، رغم وجود وفرة مواهب، ولكن الأمر يتوقف على التجارب والتحديات التي يخوضونها، ولذا هناك من يرى أن هناك أفضلية لدى اللاعبين الأجانب في خط الهجوم مثلاً، في وقت يتم تجاهل أن هناك ضعفاً في خطوط الدفاع للأندية.