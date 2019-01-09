الشمري: اللجنة الفنية حددت المطلوب وننتظر

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

أكد خالد الشمري، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات، أن اللجنة الفنية بالاتحاد وضعت رؤية واستراتيجية عمل من أجل تحقيق أهداف معينة، من أهمها تجهيز منتخب قادر على خوض الاستحقاقات الدولية خلال الفترة المقبلة، يعتمد في الأساس على الأعمار الصغيرة إلى جانب بعض الخبرات للحفاظ على القوام الأساسي وهو ما يدفع الأجهزة الفنية للمنتخبات المختلفة للبحث عن لاعبين سواء للمنتخب الأول أو للمراحل السنية.

وقال: هذا الأمر يجعلنا نخوض تجربة مشاركة 5 محترفين محلياً ومع نهاية الموسم سنقيم التجربة ونقف على نتائجها من كافة النواحي سواء السلبية أو الإيجابية ومن الممكن العودة للنظام القديم بمشاركة 3 محترفين فقط.

وبيّن الشمري أن تجربة 5 محترفين ستكون مفيدة بالنسبة للأندية التي ستشارك في استحقاقات خارجية على المستوى الآسيوي والخليجي وتحديداً نادي الكويت الذي سيخوض ملحق دوري الأبطال المقبل وأيضاً القادسية ومعه كاظمة في كأس الاتحاد الآسيوي في حال تأهل الكويت لدوري المجموعات، وأضاف: «قرار زيادة عدد المحترفين في صفوف الأندية جاء بناءً على موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير قبل انطلاق الاستحقاقات».