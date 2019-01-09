حضور مميز وزالاتكو يفاجئ الجميع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حضور مميز شهدته المباراة التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره الكوري الشمالي، حيث كان على رأس الحضور الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لكأس آسيا 2019، وعبدالمحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية، وقصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان لافتاً حضور زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي الحالي ومدرب فريق العين السابق الذي حرص على القدوم قبل انطلاق اللقاء بما يقارب الربع ساعة.