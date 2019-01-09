«منصة الحمرية » تستضيف الجالية الفلبينية

في مشهد لافت وترحيب كبير استضافت «منصة الحمرية» لكأس آسيا التي أقامتها بلدية الحمرية، عدداً من أبناء الجالية الفلبينية في الدولة، وذلك ترسيخا لرؤية المنصة مع عام التسامح. وجرى الترحيب بالحضور من الجالية الفلبينية وتقديم أوجه الضيافة اللازمة بجانب مشاركتهم التشجيع لمنتخبهم ودعوتهم مجدداً وكل الجاليات لحضور المنصة ومتابعة منتخباتهم الوطنية المشاركة في أحداث آسيا. وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، ترحيب منصة الحمرية لمتابعة كأس آسيا بالحضور من كل الجاليات المقيمة في الدولة لمتابعة ومؤازرة منتخباتها، مؤكداً أن المنصة نجحت في تحقيق قيم التسامح النابعة من سياسات الدولة من خلال حضور عدد من الجالية الفلبينية.

الشارقة - البيان الرياضي