سونيل: مواجهتنا صعبة مع صاحب الأرض

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

وصف أسطورة الكرة الهندية، سونيل تشتيري (34 عاماً) مباراة الغد أمام الإمارات بالصعبة، ذاكرا أن مواجهة منتخبنا الذي وصفه بالقوي ستكون أكثر صعوبة من مباراتهم السابقة ضد تايلاند، وأضاف: نلعب مع صاحب الأرض وهو منتخب قوي ومتطور، لكن علينا أن نجتهد من أجل تحقيق فوز جديد.

ورفض سونيل التركيز الشخصي عليه، وقال: أنا محظوظ لأنني لعبت مع أفضل مجموعة، زملائي هم سر نجاحي، اللاعبون الحاليون الأفضل في الهند، قدموا مباراة رائعة أمام تايلاند خاصة خط الدفاع الذي تصدى للهجمات.

وقلل قائد منتخب النمور الزرقاء من نجاحه في التفوق على ميسي. وأضاف: هذه نجاحات شخصية يمكن أن نتحدث عنها بعد 10 سنوات، هي مجرد أرقام والوقت الحالي للمباريات وليس الحديث عنها، تنتظرنا مهام صعبة يجب أن نعمل على تجاوزها حتى نحقق مجدا للكرة الهندية.

وأضاف سونيل تشتيري أنه لم يتوقع أن يصل إلى ما وصل إليه مع منتخب الهند، بعد أن بدأ أول مشاركة له معه قبل 15 عاما، وتحديدا عام 2005 في مباراة ضد باكستان، وقال: اللعب للمنتخب شيء ممتع جدا وشرف عظيم لكنني لم أتوقع أن أكون معه كل هذه السنوات.