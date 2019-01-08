السعودية تسحق كوريا الشمالية برباعية في كأس آسيا

المصدر: أ ف ب

حققت السعودية أول فوز افتتاحي لها في كأس آسيا لكرة القدم منذ 1996، بتغلبها على كوريا الشمالية 4 - صفر الثلاثاء على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة للبطولة القارية التي تستضيفها الإمارات حتى الأول من فبراير.

سجل للسعودية هتان باهبري (28) ومحمد آل فتيل (37) وسالم الدوسري (70) وفهد المولد (87)، علما أن كوريا الشمالية أكملت المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44.

وفك المنتخب السعودي عقدته مع مبارياته الافتتاحية في النسخ الأخيرة، إذ خسر في نسخة لبنان 2000 أمام اليابان 1-4، وتعادل في 2004 مع تركمانستان المتواضعة 2-2، ثم مع كوريا الجنوبية 1-1 في 2007، وخسر أمام سوريا 1-2 في 2011، ثم أمام الصين 1-2 في 2015.

وكانت بداية مشوار السعودية في كأس آسيا رائعة منذ 1984، فأحرزت ألقاب 1984 و1988 و1996، وحلت ثانية في 1992 و2000، لكنها في النسخ الأربع الأخيرة ودعت باكرا ثلاث مرات من الدور الأول في ظل بداية بطيئة.