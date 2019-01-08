شيوتاني: أصبحت أكثر نضجاً

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد شيوتاني لاعب منتخب اليابان ونادي العين، أنه لم يتوقع استدعاءه للانضمام لمنتخب بلاده في كأس آسيا "الإمارات 2019"، مشيراً إلى أنه سيحاول ترك بصمة مع "الساموراي" خلال المشاركة في النهائيات الآسيوية، وإثبات نفسه بشكل جيد، وأحقيته بالانضمام للمنتخب الياباني.

وجاء انضمام شيوتاني لمنتخب اليابان، بعد 3 سنوات من عدم استدعائه لتمثيل منتخب بلاده، وتحديداً منذ عام 2015، ليعود اللاعب لارتداء قميص "الساموراي الأزرق"، في أكبر بطولة قارية في القارة الصفراء، وليصبح ثالث لاعب في دوري الخليج العربي، يمثل منتخب بلاده، بعد الأردني ياسين البخيت لاعب دبا الفجيرة مع "النشامى"، وشوروكوف لاعب الشارقة مع منتخب أوزباكستان.

وقال شيوتاني عقب انضمامه لتدريبات اليابان، أول من أمس: "لم أتخيل أبداً أن يتم استدعائي للمنتخب، فقد كنت مندهشاً للوهلة الأولى، بعد أن تلقيت خبر الاستدعاء، ولم أصدق في البداية، ولكني على استعداد الآن لتقديم كل ما لدي، وبذل قصارى جهد من أجل اللعب بشكل جيد مع منتخب بلادي في كأس آسيا، في حال حصلت على فرصة المشاركة".

وأضاف: "تمثيل المنتخب كان دائماً واحداً من أهم أهدافي، فارتداء قميص المنتخب الوطني، شرف لأي لاعب بكل تأكيد، وهي بالطبع فرصة في غاية الأهمية بالنسبة لي، لأثبت وجودي من جديد مع المنتخب".

وتابع: "أعتقد أنني أصبحت الآن أكثر خبرة عن السنوات الماضية، عندما كنت في اليابان، وأؤمن أنني أصبحت أكثر نضجاً على المستوى الذهني والاحترافي، واكتسبت خبرات كثيرة منذ انضمامي لنادي العين، الذي أسعى أيضاً أن أكون واجهة مشرفة له في البطولة الآسيوية، أشكر المدير الفني على منحي تلك الفرصة العظيمة، للعب مع منتخب بلادي، في أكبر بطولة قارية، وسأحاول تقديم الأفضل، لإثبات وجودي مع المنتخب".