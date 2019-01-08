إبراهيم: نحترم فيتنام

أكد أحمد إبراهيم مدافع العراق جاهزيته وزملائه اللاعبين لمواجهة فيتنام في ظل التحضيرات الجيدة التي خاضها المنتخب في الفترة الأخيرة، وقال: خضنا العديد من المواجهات السابقة أمام منتخب فيتنام، ونحن نعرفهم جيداً وتابعنا تحضيراتهم الأخيرة ونعلم نقاط القوة والضعف في المنافس، ولكن بالتأكيد نحترم منتخب فيتنام وسنخوض المباراة بتركيز تام، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ونحقق الفوز.

وأضاف: المباراة الأولى مهمة والفوز بها سيشكل حافزاً كبيراً للاعبين وتمنحنا دفعة في التأهل للدور الثاني، ولذلك فالنقاط الثلاث هدفنا الأساسي خصوصاً وأن المعنويات عالية وهناك حالة من الثقة تسود بين الجميع داخل المنتخب.