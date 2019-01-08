هاي: جاهزون للبداية

أبدى كوي نجوك هاي قائد منتخب فيتنام ثقته في قدرة منتخب بلاده على تقديم أداء جيد في النسخة الحالية من كأس آسيا، والخروج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب العراقي ، مؤكدا جاهزية جميع اللاعبين لخوض المباراة ومحاولة تقديم أفضل أداء يسعد جماهير الكرة في بلاده.

وقال: « العراق لديه منتخب قوي وهو غني عن التعريف في الكرة الآسيوية، لكننا تطورنا كثيرا في الآونة الأخيرة وأصبح لدينا منتخب يضم عناصر متميزة قادرة على الظهور بشكل جيد وبإمكانها اللعب بمستوى عال في البطولة القارية».

وأضاف: سنحاول بذل قصارى جهدنا من أجل تقديم مستوى جيد ومحاولة التأهل للدور الثاني».