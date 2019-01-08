كاتانيتش: المباراة الأولى مفتاح العبور

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، المدير الفني لمنتخب العراق، جاهزية لاعبيه لخوض المواجهة الأولى في كأس آسيا أمام فيتنام، مؤكداً ثقته في لاعبيه، وقدرتهم على تقديم أداء قوي، يؤهل الفريق لتحقيق الفوز، في ظل التحضيرات الجيدة لـ "أسود الرافدين".

وقال في المؤتمر الصحافي أمس: «المباراة الأولى في أي بطولة في غاية الأهمية، فهي مفتاح العبور، ونحن جاهزون بشكل جيد لضربة البداية، ونتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، والتركيز في كل مباراة على حدة، وأعد جماهير كرة القدم العراقية، بأننا سنقدم 100 % من قدراتنا».

وشدد كاتانيتش على اقتناعه بالتشكيلة التي اختارها من اللاعبين للمشاركة في البطولة، موضحاً أن المنتخب العراقي استعد بشكل جيد، ونملك مزايا كبيرة ولاعبين جيدين، ويجب أن نقاتل في كل مباراة.

ثقة

قال الكوري الجنوبي بارك هانغ سيو المدير الفني لمنتخب فيتنام، إنه يدرك جيداً صعوبة مباراة اليوم أمام العراق، وصعوبة المجموعة الرابعة، ولكن منتخب فيتنام، استعد جيداً للبطولة.

وأضاف: «نعلم أن العراق متفوقة من الناحية الجسدية والفنية، ولكننا نثق في أنفسنا، خاصة بعد أن ارتفع سقف التوقعات والطموحات لدى جماهير الكرة الفيتنامية، بعد النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب في عام 2018».

وتابع: «لعبنا بشكل جيد في بطولة سوزوكي العام الماضي، لذلك، فالجميع في فيتنام بدأ يعتاد على توقع أن نقدم الأفضل دائماً».