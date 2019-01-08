زفة عراقية من الشارقة إلى أبوظبي

المصدر: الشارقة - علي شدهان

تنطلق من الشارقة 4 باصات كبيرة، لنقل جماهير منتخب العراق لمؤازرة أسود الرافدين في مباراته المهمة مساء اليوم أمام نظيره الفيتنامي في أولى محطات مشواره في كأس الأمم الآسيوية في الإمارات، في حملة جماهيرية من المتوقع أن تكون زفة زاخرة بالأهازيج العراقية المعروفة في ملاعب كرة القدم.

ووجه القائمون على الحملة الدعوة إلى أبناء الجالية العراقية في الدولة للحضور إلى مكان الانطلاق من منطقة التعاون بالشارقة، خلف غرفة التجارة والصناعة في الساعة 12 ظهراً، مع التكفل بتأمين 4 باصات لنقل 200 مشجع ذهاباً وإياباً من الشارقة إلى أبوظبي، وتوفير 200 تذكرة مجانية .