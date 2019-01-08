العراق وفيتنام.. عودة ومفاجأة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يسعى المنتخب العراقي إلى بداية قوية في النسخة الحالية من كأس آسيا عندما يلاقي نظيره الفيتنامي في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم على استاد مدينة زايد الرياضية ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات بالبطولة.

ويستحضر أسود الرافدين روح بطولة عام 2007 التي توجوا فيها باللقب حيث أنهم آخر منتخب عربي حقق لقب كأس آسيا، لذا سيسعون إلى الظهور بشكل قوي وتحقيق فوز أول على حساب منافسهم كبداية في إطار تطلعاتهم لبلوغ الدور الثاني عن المجموعة.

ويظهر المنتخب العراقي في أول بطولة له مع السلوفيني سريتشكو كاتانيتش الذي تولى مهمة تدريب أسود الرافدين في أغسطس من العام الماضي، إذ تعد البطولة أول اختبار حقيقي للمدرب العائد إلى الإمارات بعد 7 سنوات حينما كان مدرباً لمنتخب الإمارات.

ويفتقد المنتخب العراقي جهود لاعبه علي حصني بسبب عدم التعافي بشكل تام من الإصابة، إلا أن المدرب سيعتمد على مزيج من عناصر الشباب والخبرة.

ويأمل أسود الرافدين في استمرار تفوقهم على فيتنام في المواجهات السابقة التي جمعت بينهما وكانت لصالح العراق.

في المقابل ستسعى فيتنام إلى تحقيق المفاجأة، إذ يطمح صاحب المركز الـ100 في تصنيف المنتخبات العالمي إلى الخروج بنتيجة إيجابية.