الحكومة الصينية تكافح ظاهرة المراهنات

تدرك الحكومة الصينية أن تطوير كرة القدم لا يتم فقط بنشر كرة القدم في المدارس، وإنشاء أكاديميات على مستوى عالمي والتعاقد مع مدربين عالميين، بل بتوفير أجواء نظيفة لممارسة اللعبة، لذا قامت في السنوات الأخيرة بتنظيم حملات واسعة لمكافحة ظاهرة المراهنات، التي اجتاحت دوريات شرق القارة بشكل كبير.

وتعهدت وزارة الأمن العام الصينية واتحاد كرة القدم الصينية ببذل جهود مشتركة، لتقليل المراهنات المتعلقة بكرة القدم والاحتيال على المدى البعيد، مشجعة الجمهور على الإبلاغ عن ذلك وتقديم أي أدلة.

ووعد الاتحاد بتقديم مكافآت كبيرة للمبلغين، فضلاً عن إنشاء صندوق خاص لدعم التحقيقات، التي تجريها الشرطة في مثل هذه الحالات. وأصدرت المحكمة الصينية حكماً في 2012 على ثماني مسؤولين ولاعبي كرة قدم بالسجن لتورطهم في فضيحة التلاعب بنتائج المباريات والمراهنات في 2009، كما صدرت أحكام على مسؤولين سابقين لمدة 10 سنوات وستة أشهر.