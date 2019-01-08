سكولاري: الصينيون قادمون

أكد المدرب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري، في تصريحات سابقة، أن كرة القدم في الصين تتطور بشكل كبير، وأنها أفضل دولة تشهد نمواً سريعاً على مستوى الاستثمار وعدد المسجلين.

ويعتبر سكولاري أحد أشهر المدربين الذين عملوا لفترة طويلة في الدوري الصيني، وهو المدرب السابق لغوانغزهو، والذي قاده للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2015.

وقال في تصريحاته: أعتقد أن كرة القدم الصينية بدأت تشق طريقها بنجاح، لقد حصلت على لقب دوري أبطال آسيا مرتين آخر 5 سنوات، وهي تتطور كل يوم، ولهذا، يمكن أن تحلم بالتطور أكثر، أنا واثق أنهم بالفعل قادمون.