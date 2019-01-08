إريكسون: الصين ستحكم آسيا كروياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

صرح المدرب السويدي زفين غوران إريكسون الذي عمل في الدوري الصيني لمدة 4 سنوات درب خلالها أندية «غوانزهو آر آند إف» وشنغهاي وشينزهن، بأن التنين سيحكم آسيا كروياً خلال السنوات العشر المقبلة، بالنظر إلى حجم الجهود التي تبذل لتطوير اللعبة والاستثمارات الكبيرة في أكاديميات كرة القدم، وقال: «خلال 10 أعوام ستتصدر الكرة الصينية المشهد في آسيا.

وسيكون لها كلمة قوية على الساحة العالمية؛ لأن حجم الدعم الحكومي كبير، وهناك توجّه لبناء كرة قدم على أسس قوية والاستفادة من المواهب الكثيرة، أعتقد أن الصين ستكون رقماً صعباً، لقد منحت المدارس الأولوية للعبة كرة القدم، الأكاديميات أصبحت منتشرة مثل الفقاقيع ووفقاً لأعلى المعايير العالمية والقطاع الخاص بدأ يستثمر بشكل قوي».

وأوضح المدرب السويدي أن كثرة المواهب تشكل نقطة قوة للكرة الصينية، وأن تتويج غوانزو بلقبين في 2013 و2015 ليس إلا مؤشراً قوياً على تطور اللعبة، وقال: «عملت بثلاثة أندية وهناك عمل كبير يبذل على صعيد تكوين اللاعبين الناشئين، وبنية التحتية على مستوى عالٍ، والبيئة الصينية أصبحت جاذبة لكبار النجوم، وهذا أمر يصب في مصلحة الكرة الصينية».

