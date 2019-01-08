الدوسري : خطوة خطوة

رفض سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي، استباق الأحداث قبل لقاء كوريا الشمالية اليوم، وأكد أن طموح «الأخضر» الدائم تحقيق الفوز، وقال: «أهم طموحات السعودية، تحقيق الفوز، ولن نسبق الأحداث بشأن المنافسة على اللقب، لأننا نتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، خاصة بعدما شاهدنا المستويات المتقاربة بين الجميع في الجولة الأولى لكأس آسيا».

وأضاف: «لا أتوقع وجود فريق ضعيف وآخر قوي في البطولة، فالكل استعد بشكل جيد، والجميع لديه الطموح بتحقيق نتائج إيجابية، ونحن نتعهد بتقديم كل ما لدينا، ولكن الآن تركيزنا فقط على مواجهة كوريا الجنوبية، ولا نفكر في المباريات الأخرى، إلا عندما يحين وقتها».