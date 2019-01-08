بيتزي: لا نخشى أحداً ولست قلقاً من «سجل الافتتاحية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب الأرجنتيني بيتزي مدرب المنتخب السعودي، عن سعادته بالمشاركة في البطولة الآسيوية، مشيراً إلى التطور الحالي للكرة الآسيوية، وإلى أهمية مواجهة كوريا الشمالية اليوم، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من البطولة.

وقال: «استعددنا بشكل جيد للبطولة، وخاصة المباراة الافتتاحية التي تحظى بأهمية كبيرة لنا، وأتمنى أن ننفذ الخطة الموضوعة، ونكون في كامل تركيزنا، ونحقق الفوز، ولا أشعر بالقلق من سجل منتخب السعودية في المباريات الافتتاحية، ولا نخشى أي فريق، ولدينا ثقة كبيرة في أنفسنا».

وحول تعرض 4 لاعبين سعوديين للإصابة قبل بداية البطولة، واستبعاد سلمان الفرج، قال: «التدريبات كانت عادية، وليست السبب في الإصابات، والإصابات جزء من كرة القدم، ولا يمكن التحكم بها، واستبعاد الفرج جاء في التوقيت المناسب، بعدما استنفدنا جميع محاولاتنا لإشراك اللاعب، ولكنه لم يستطع تجاوز الاختبار الطبي الأخير».

وأوضح المدرب: «تفكيري الآن منحصر في لقاء كوريا الشمالية، وبعدها نفكر في المواجهة التالية أمام لبنان، لأنه لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة في البطولة».

هدف

من جانبه، قال كيم يونغ-جون مدرب كوريا الشمالية: «نلتقي السعودية في مباراة افتتاحية مهمة لنا، ونتمنى الظهور بمستوى جيد، وتحقيق نتيجة طيبة في أولى مبارياتنا في كأس آسيا 2019».وعن هدفه المنشود أمام السعودية، قال: «المباراة الأولى تكون دائماً مهمة، وطلبت من فريقي تقديم أفضل ما لديهم، ولكننا لا يمكننا توقع النتيجة في مثل تلك المباريات القوية».

وعن اختلاف التدريب بينه وبين المدرب السابق، قال: «أنا أركز في عملي على الهجوم والدفاع، وكامل الفريق سيلعب غداً، وليس لدينا أي غيابات».