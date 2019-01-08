الأخضر يستدعي الموسى والغانم

قرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي، استبعاد اللاعبين سلمان الفرج وعبد الله الخيبري، من قائمة «الأخضر»، وضم اللاعبين نوح الموسى وسلطان الغانم، إلى القائمة النهائية المشاركة في كأس آسيا، لعدم اكتمال شفاء الفرج والخيبري من الإصابة التي تعرضا لها قبل البطولة.

وكان الفرج، قد شارك في تدريب أول أمس كاملا، بينما أجرى الخيبري تدريبا منفصلا، إلا أن اللاعبين اشتكيا من تجدد الآلام في نهاية المران، ليخضعا مجددا إلى الفحص الطبي، والذي أكد احتياجهما لفترة طويلة إلى العلاج، وهو ما دعا الجهاز الفني إلى استبدالهما.

وتسمح لائحة البطولة للمنتخبات المشاركة، باستبدال اللاعبين قبل 6 ساعات من أولى مبارياتها.