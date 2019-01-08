غوان: الجماعية السر

قال غونغ ايل غوان لاعب كوريا الشمالية: إن فريقه تحضر بشكل جيد وقوي للقاء السعودية خلال الفترة الماضية، وأن الجميع لديه العزيمة على تقديم العرض القوي والأداء المقنع أمام السعودية اليوم. وأضاف: كل المباريات في تلك المجموعة تعتبر مهمة، وإذا لعبنا بروح الفريق الواحد، فسننجح وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا وأن نقدم أداءً جيداً، ونسعى بكل قوتنا لتحقيق الفوز.

وأكمل: أول هدف لفريقنا الدخول إلى المباراة بشكل جيد، ثم الوصول إلى الدور الـ16، وبعدها نتعامل مع كل مباراة على حدة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في اللقاء، ونحقق النقاط الثلاث، وسنلعب المباراة بكل قوتنا على أي حال.