شيتري: الهند ستقاتل أمام الإمارات

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد نجم وقائد المنتخب الهندي لكرة القدم سونيل شيتري أنه لا مقارنة بينه وبين ميسي أو رونالدو، وأنه فقط سعيد بتسجيل الأهداف لمنتخب بلاده وتحقيق الفوز الأول في كأس آسيا 2019 بعد تخطي المنتخب التايلاندي برباعية تاريخية.

ونجح سونيل شيتري الذي يعد أسطورة الكرة الهندية في تجاوز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني في الأهداف الدولية في قائمة اللاعبين الدوليين الحاليين، بعدما رفع رصيده من الأهداف مع منتخب بلاده إلى 67 هدفا محتلا المركز الثاني بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 85 هدفا، ومتقدما على ميسي الذي سجل 65 هدفا.

وقال شيتري في تصريحاته عقب الفوز على تايلاند برباعية وتسجيله هدفين من الأربعة: التفوق على ميسي! بالطبع لا مجال للمقارنة بيني وبين ميسي أو رونالدو، أنا فقط سعيد بتسجيل الأهداف مع منتخب بلادي وأحاول دائما هز الشباك عندما تسنح لي الفرصة، بالتأكيد محظوظ بتسجيل هذا العدد الكبير من الأهداف الدولية مع منتخب الهند وأستمتع بذلك فعلا ولكن لا يمكن مقارنتي بلاعبين هم الأفضل في العالم.

وأضاف: لا أنظر للأرقام وإنما أركز فقط مع المنتخب من أجل تحقيق الفوز وحلم الشعب الهندي بتقديم أفضل أداء في كأس آسيا هنا في الإمارات.

وعن الفوز التاريخي على تايلاند قال: فخور بزملائي اللاعبين، فالجميع قاتل من أجل الفوز وأظهروا قدرات هائلة وبروح عالية، في الشوط الأول تقدمنا بهدف ولكن تايلاند نجحت في التعادل، ولكن في الشوط الثاني تمكنا من فرض سيطرتنا على المباراة وتسجيل 3 أهداف أخرى، الأمر كان رائعاً.

وشدد شيتري على أن منتخب بلاده سيقاتل في المواجهة المقبلة التي ستجمعه بالمنتخب الإماراتي في الجولة الثانية من البطولة، وقال: نعلم من سنواجه وخاصة أن المنتخب الإماراتي قوي، وسنقاتل أمام الإمارات خاصة في ظل المعنويات المرتفعة بعد البداية الرائعة أمام تايلاند، نحن جاهزون على المستوى البدني والذهني، والأهم أننا فريق مقاتل ونسعى لإظهار ذلك في أرضية الملعب.