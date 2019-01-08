سوريا تخسر جهود أومري

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

غادر وفد المنتخب السوري أمس مقر إقامته بفندق هيلتون الشارقة متجهاً إلى العين لخوض مباراته الثانية لحساب المجموعة الثانية أمام نظيره الأردني المقررة بعد غدٍ في استاد خليفة بنادي العين، وبدأ المنتخب السوري تدريباته للمباراة بعد ساعات قليلة من وصوله العين.

وعلى صعيد متصل أثبت التشخيص الطبي أمس تعرض اللاعب السوري أسامة أومري لقطع في الرباط الصليبي للركبة وتأكد مغادرته بعثة منتخب بلاده للبدء في العلاج ويعد خروج أومري من البعثة ضربة موجعة للمنتخب السوري لكونه أبرز لاعبي خط الوسط، وكان أومري تعرض للإصابة في مباراة فلسطين أول من أمس في الدقيقة 40 وخرج على إثرها من الملعب وكان المدرب الألماني ستينج يؤمل في أن تكون الحالة خفيفة بحسب تعليقه عقب المباراة ولكن التشخيص الطبي صباح أمس، أثبت عدم تمكن اللاعب من العودة قبل عدة شهور.