خليل: الهجوم سلاحنا

قال أحمد خليل، مهاجم منتخبنا الوطني، إن الفريق سيحاول تسهيل الأمور على نفسه في المباراة المقبلة أمام الهند، بتحسين الهجوم، معتبراً إياه سلاح «الأبيض»، مؤكداً أن اللاعبين يشعرون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، والتعادل في المباراة الافتتاحية أمام البحرين ليس نهاية المطاف، و«الأبيض» قادر على تقديم مستوى أفضل في المباريات المقبلة شرط التفكير بشكل إيجابي والتحلي بمزيد من التركيز.

وأضاف أن منتخب البحرين لم يكن بالمنافس السهل خلال، مشيراً إلى أن «المنتخب لم يحالفه الحظ في بعض الفرص التي سنحت له، وسنحاول تسهيل الأمور على أنفسنا في المباراة القادمة أمام منتخب الهند الذي تغير كثيراً في الآونة الأخيرة، حيث كل مباريات البطولة صعبة ولا يوجد منافس سهل على الإطلاق».