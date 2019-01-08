سيف راشد: واثق من تحسن الأداء أمام الهند

أعرب سيف راشد، لاعب منتخبنا الوطني عن ثقته بتحسن أداء «الأبيض» في المباراة المقبلة أمام المنتخب الهندي.

وقال: إنه يحترم وجهة نظر المدير الفني ألبيرتو زاكيروني بعدم البدء به في لقاء منتخبنا أمام المنتخب البحريني في افتتاح البطولة الآسيوية، في ظل الترشيحات قبل المباراة الأولى بتواجده في التشكيلة الأساسية، مؤكداً أن الجميع يعرف قبل المباراة من سيتواجد في التشكيلة الأساسية ومن خارجها.

وأضاف أن «اكتمال عناصر الفريق وتكامليته في الملعب أهم من من شارك أو من لم يشارك، واللاعبون بذلوا جهداً كبيراً في مباراة البحرين، ولكن هجومنا لم يكن في يومه، ورغم ذلك نجحنا في العودة بالنتيجة في توقيت مهم، وتفادي الخسارة».