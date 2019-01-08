«الأبيض» يتحدّى «النمور الزرقاء»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

واصل منتخبنا الوطني الأول تدريباته، مساء أمس، على ملعب جامعة نيويورك أبوظبي، في إطار استعداده للوصول إلى الجاهزية الكاملة لتحدي «النمور الزرقاء» الخميس المقبل في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، تحت إشراف الإيطالي زاكيروني المدير الفني للمنتخب وطاقمه المعاون.

وتابع التدريب المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، وعبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد، وراشد الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وخلال الحصة التدريبية قام زاكيروني بتوزيع اللاعبين على مجموعتين مع مشاركة حراس المرمى في تدريبات قوية، واشتمل المران على اللياقة البدنية والإحماء وتمارين متنوعة بالكرة، وأدى اللاعبون المران بروح قتالية وإصرار كشف عن رغبتهم القوية في تحقيق الانتصار خلال مباراة الهند المقبلة.

أداء غير مُرضٍ

وقال عبدالله ناصر الجنيبي في أول تصريح له منذ انطلاق البطولة إن ما حدث في مباراة البحرين يجب ألا يتكرر في بقية المشوار، ذاكراً أن الأداء لم يكن مرضياً وكذلك النتيجة كانت أقل من الطموحات، مبيناً أن الجميع كانوا ينتظرون فرحة الفوز وليس نتيجة التعادل، وقال: «لكن الجيد في الأمر أن التعادل أفضل من الخسارة، خاصة أن منتخبنا تدارك تأخره بهدف وتمكن من تعديل النتيجة للتعادل بدلاً من الخسارة».

وأكد الجنيبي أنه يقدر أن مباريات الافتتاح دائماً تكون صعبة ويكثر فيها الضغط، وأن ذلك ربما أثر على أداء اللاعبين، مشيراً إلى أن نجوم المنتخب يمتلكون أفضل بكثير من الذي قدموه في لقاء البحرين.

مواجهة الهند

وأضاف الجنيبي: «التركيز الآن على مباراة الهند التي تعتبر أيضاً صعبة، لكن المنطق يقول إن منتخبنا أفضل ويجب أن يفوز في هذه المواجهة، والمهم أن يثبت أفضليته بالأداء داخل المستطيل الأخضر لحصد النقاط». وأشار عبدالله ناصر الجنيبي إلى أن الفوز الذي حققه منتخب الهند في الجولة الأولى على تايلاند مؤشر لقوته.

وأضاف: «المنتخب الهندي يتميز بالسرعة والضغط، وكان من مصلحتنا أن نشاهده مع تايلاند قبل اللعب أمامه لمعرفته أكثر، المؤكد أن الجهاز الفني الآن أصبح يعرف نقاط القوة والضعف عند منافسه ويستطيع أن يتعامل مع اللقاء بشكل جيد».

تدافع الجمهور

وشدد نائب رئيس اتحاد كرة القدم على أهمية تدافع الجماهير في مباراة الهند وتقديم الدعم المعنوي للاعبين، وأضاف: «معروف أن الجالية الهندية عددها كبير في الإمارات، ويتوقع حضورهم بكثافة، لكن جمهورنا لن يترك المدرجات للجالية الهندية ولن يدع منتخبه يلعب كأنه خارج أرضه».

وقال الجنيبي: «ندرك أن الجمهور غير راضٍ عن المنتخب، ولكن الوقت للدعم وليس للوم، علينا أن نتكاتف سوياً لدعم اللاعبين في هذه المرحلة المهمة التي يحتاج فيها المنتخب للجميع».

مكاشفة

وشهد مقر معسكر منتخبنا الوطني، أمس، اجتماع مواجهة صريح بين الإيطالي زاكيروني، المدير الفني للمنتخب واللاعبين، بحضور الجهاز الإداري، تم خلاله مناقشة النتيجة التي خرج بها «الأبيض» في مباراته الأولى أمام البحرين، مع نقاش التفاصيل الفنية، السلبيات والإيجابيات التي صاحبت اللقاء.

وامتاز اجتماع المواجهة بالوضوح والصراحة، وطالب خلاله المدرب الإيطالي من لاعبيه ضرورة تقديم الأفضل في المواجهات المقبلة، مؤكداً أن الأداء يجب أن يرتفع وأنهم يمتلكون أفضل من المستوى الذي ظهروا به في مواجهة الافتتاح.

وكانت هنالك تعليقات من بعض نجوم المنتخب عن الأداء العام، وقدم عدد منهم استفسارات فنية للمدرب زاكيروني والتي رد عليها بشكل مباشر.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على أن الأداء والنتيجة أمام البحرين غير مرضيين مع وعد من قبل اللاعبين بظهور جيد في مباراة الهند المقبلة والعمل على نيل بطاقة الترشح.



