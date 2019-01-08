سلمان بن إبراهيم يكرّم «أطفال الكهف»

المصدر: أبوظبي - د ب أ

التقى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بوفد من أكاديمية «وايلد بورز» التايلاندية الذين نجوا من الحادثة المعروفة بـ«أطفال الكهف» شمالي تايلاند في يوليو الماضي.

وسلم الشيخ سلمان بن إبراهيم هدايا تذكارية للأطفال ومدربهم بحضور سوميوس بومبان بوانغ، رئيس الاتحاد التايلاندي لكرة القدم.

وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم دعم الاتحاد الآسيوي للأكاديمية الكروية التايلاندية وللأطفال وباعتبار أن قصة «أطفال الكهف» أصبحت أيقونة عالمية للشغف بممارسة كرة القدم عند الأطفال على وجه التحديد.

