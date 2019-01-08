الأحبابي: عازمون على التعويض

أشار بندر الأحبابي الذي يعتبر واحداً من اللاعبين الذين ظهروا بمستوى طيب خلال مباراة منتخبنا الوطني الأولى أمام البحرينإلى أن «الأبيض» قادر على الظهور بمستوى أفضل، مؤكداً عزم اللاعبين على التعويض خلال المباراة المقبلة أمام الهند في ثاني جولات نهائيات آسيا، من أجل حجز مقعد مبكر إلى الدور الثاني للبطولة.

وعن المباراة، يقول بندر الأحبابي: «كان بالإمكان أفضل مما كان، لأننا كدنا ندفع ثمن إهدار العديد من الفرص التي سنحت لنا خلال المباراة، ولكن التعادل جاء لينصف الفريق».

وعن مسؤولية الهدف الذي مُني به مرمي خالد عيسى، يقول الأحبابي: «الكل يتحمل المسؤولية، وإن شاء الله سنستوعب الدرس أمام الهند».

