المستكي: صدى كبير للبطولة

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله

أكد عبدالحميد المستكي، مدرب نادي العين السابق رئيس اللجنة الفنية بلجنة دوري المحترفين، أن النسخة الحالية لبطولة كأس أمم آسيا المقامة حالياً بالإمارات سيكون لها صدى كبيراً في الأعوام القادمة بسبب مخالفة التوقعات بصعود منتخبات جديدة لم يكن لها تأثير في النسخ السابقة.

وقال: «هناك منتخبات ستكون لها كلمتها في البطولة مثل الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين، حيث تشهد تلك المنتخبات تطوراً كبيراً في مستوياتها حتى منتخبات شرق آسيا التي بدأت في الصعود وتقديم مردود طيب مثل المنتخب الهندي الذي اكتسح نظيره التايلاندي 4-1، والمنتخب الأردني الذي قهر نظيره الأسترالي بهدف نظيف».

وأضاف: «نلحظ أن اللاعبين السوريين باتوا من أفضل اللاعبين الأجانب في منطقة الخليج، وسنرى قريباً انتشاراً واسعاً لأجانب الأردن ولبنان في دوريات المنطقة الخليجية بفضل المهارات الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون».

وتابع: «لقد أحدثت بعض المنتخبات مفاجأة وخالفت التوقعات وستكون لها كلمتها المسموعة في كأس أمم آسيا».