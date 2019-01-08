مصبح: لا يوجد منتخب صغير

المصدر: دبي - العوضي النمر

اعتبر محسن مصبح رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، أن فوز الهند على تايلاند لا يعتبر مفاجأة، نظرا لتطور الدوري الهندي كثيرا في السنوات الأخيرة، حيث تم استقدام العديد من اللاعبين المتميزين، مما انعكس على أداء منتخبهم، وظهر ذلك بشكل واضح خلال أولى مبارياتهم في انطلاقة نهائيات آسيا «الإمارات 2019»، وقال مصبح إن هذا الفوز يعتبر إنذارا مبكرا للأبيض قبل موقعة الخميس.

وأضاف محسن مصبح قائلا: كرة القدم تعطي على قدر العطاء لها، بصرف النظر عن التاريخ والمستويات، ولعل ما حدث من نتائج بفوز الأردن على استراليا حامل اللقب، وتعادل فلسطين مع سوريا، ونتيجة مباراة الهند مع تايلاند يعكس تلك المقولة، لا يوجد فريق كبير وآخر صغير في مثل تلك البطولات القارية، ولا بد أن نعي مثل تلك الدروس جيدا.

من جهة أخرى، يواصل محسن مصبح تقديم مبادراته لجماهير الأبيض، حيث تكفل بشراء عدد من تذاكر مباريات المنتخب وتوزيعها على الجماهير الراغبة في دعم الأبيض خلال المنافسات الآسيوية، وكانت بداية تلك المبادرة من المباراة الأولى للأبيض أمام البحرين.