الهند طريق الأبيض

مع مرور الأيام .. تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات.. ومن الأمور التي تبشر بالخير للمنتخب الإماراتي، أنه في النسخة الثامنة لكأس آسيا في سنغافورة 1984، التي شارك فيها 10 منتخبات، قسمت على مجموعتين، خسر الأبيض أولى مبارياته في البطولة 0-3 من إيران بالمجموعة الثانية.

لكنه استدرك الموقف تماماً، عندما فاز على الهند في اللقاء الثاني 2-0، سجلهما عدنان الطلياني وفهد خميس، ثم فاز على سنغافورة منظم البطولة بهدف نظيف، للنجم الخلوق فاروق عبد الرحمن.وإذا كان الأبيض قد فاز على الهند في ثاني مبارياته 1984، فنتمنى أن يعيد التاريخ نفسه بفوز مماثل في نسخة 2019، واقتناص النقاط الثلاث تضمن التأهل إلى دور الـ 16.