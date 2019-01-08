الكريكيت تظلم «النمور الزرقاء»!

المصدر: دبي - خالد المهيري

يبدو أن الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الهندي في بداية مشواره في بطولة آسيا 2019، عبر تغلبهم على المنتخب التايلندي برباعية مقابل هدف، لم يحظَ بالكثير من الاهتمام من قبل السياسيين ونجوم «بوليوود» الذين فضلوا فوز منتخب بلادهم للكريكيت على المنتخب الأسترالي.

الوحيدان اللذان هنأ المنتخب الهندي لكرة القدم، هما النجم الأسطوري أميتاب باتشان، الذي كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً «الهند تفوز على تايلند بنتيجة (4 -1) في بطولة كأس آسيا، تهانينا للمنتخب الهندي واللاعب سونيل تشيتري، لقد حان الوقت للهند».

كما سار على هذا النهج النجم أبهيشيك باتشان، هو ابن أميتاب باتشان، الذي كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً «هذا انتصار كبير لـ«النمور الزرقاء»، أنا سعيد جداً».

اللعبة الأهم

فيما اهتم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكثر بلقاء منتخب بلاده للكريكيت ضد المنتخب الأسترالي، والتي انتهت لصالح الهند، حيث غرد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً «إنجاز تاريخي للكريكيت في أستراليا ! تهانينا لفريق الكريكيت الهندي الذين قاتلوا للقب. شهدت المباريات بعض العروض البارزة والعمل الجماعي المتين. مع أطيب التمنيات».

كما غرد النجم الهندي أنيل كابور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً «إنها لحظة تاريخية، شكراً منتخب الهند للكريكيت، إنها ببساطة لحظة رائعة، اجعلوا الهند فخورة».

فيما غردت النجمة الهندية أنوشكا شارما وهي زوجة قائد المنتخب الهندي للكريكيت فيرات كوهلي، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلة «لقد أتوا وغزوا، التاريخ يكتب لهذه المجموعة، تهنئة كبيرة لكل اللاعبين والفنيين».

عابرة للقارات

إلا أن المنتخب الهندي لكرة القدم تلقى التهنئة من نادي توتنهام الإنجليزي، إذ نشر النادي اللندني التهنئة على صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والمخصصة للهند.

كما دافع المعلق الرياضي الشهير الإنجليزي جو موريسون والذي يعمل في عدد من القنوات الرياضية الموجهة لدول شرق آسيا، عن المنتخب الهندي لكرة القدم، بعد أن اعتبر عدد من المغردين بأان رياضة الكريكيت أهم بكثير من كرة القدم.

وقال جو موريسون على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المنتخب الهندي لكرة القدم يشارك في كأس آسيا والتي تجمع 47 منتخباً، كما يحتل المنتخب الهندي المركز 97 في التصنيف الدولي الذي يضم 211 منتخباً، ليست رياضة إذا كانت 12 منتخباً في انتقاد مبطن لرياضة الكريكيت.