إيران تقسو على اليمن بخماسية في البداية

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

حقق منتخب إيران فوزاً سهلاً على نظيره اليمني بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس على استاد محمد بن زايد، لحساب المجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس أمم آسيا.

بدأ المنتخب الإيراني بهجوم ضاغط، في مقابل حذر دفاعي من جانب المنتخب اليمني، وفي الدقيقة 12 سجل كريم طارمي أول أهداف المباراة، وسجل الثاني سعود السوادي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 23 من ركلة حرة مباشرة.

وقد صادف تسجيل الهدف الثاني لإيران اعتراضات داخل المدرج اليمني؛ لأنه قبل تسجيل الركلة الحرة المباشرة من جانب اشكان ديجكاه اعتدى المهاجم سردار زامون على وحيد الخياط وأطاحه أرضاً، ولم يحتسب حكم المباراة الياباني ريجوي سانتو خطأ ضد لاعب إيران.

واستغلت إيران الارتباك في صفوف اليمن وسجل مهدي طارمي الهدف الثالث لفريقه والشخصي له، وأضاف الرابع سردار ازمون في الدقيقة 54، وحاول المنتخب اليمني أن يظل متماسكاً حتى سجل سامان غودوس الهدف الخامس لمنتخب إيران في الدقيقة 78.

من جهته قال مدرب المنتخب الإيراني البرتغالي كارلوس كيروش: «إنها مباراة نموذجية، حاولنا منذ البداية اتباع سياسة الضغط، ما نتج عن أخطاء، ومن حسن الحظ أننا سجلنا في وقت مبكر، وهذا الأمر منحنا مزيداً من الطمأنينة، وأحيي لاعبينا على هذه النتيجة والأداء، كما أهنئ المنتخب اليمني أنه لم يتنازل وظل يقاتل طيلة الـ90 دقيقة».

وفي الطرف الآخر شدد السلوفاكي جان كوسيان، مدرب المنتخب اليمني، على أهمية أن تكون المعنويات مرتفعة بعد الخسارة الثقيلة أمام إيران، وأرجعها إلى أن فريقه تراجع بعد تسجيل أول هدفين في وقت مبكر، وقد ظهرت الفوارق مع لاعبي الخصم خصوصاً الناحية البدنية.

وأرجع كوسيان ضعف الجانب البدني لفريقه، بالرغم من الاستعدادات في معسكر بالسعودية قبل انطلاق البطولة، بالإضافة إلى الإمارات، إلى تأخر انضمام اللاعبين المحترفين خارج اليمن.