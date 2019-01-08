«التنين» .. يصطاد نقاط قيرغيزستان

المصدر: العين - طلحة عبدالله

قلب التنين الصيني تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على نظيره منتخب قيرغيزستان مساء أمس على ملعب استاد خليفة بن زايد، لحساب المجموعة الثالثة ضمن نهائيات أمم آسيا الإمارات 2019، وكان منتخب قيرغيزستان أنهى شوط اللعب الأول متقدما بهدف دون رد سجله عقل الدين أسريلوف (42).

وفي الشوط الثاني كشر التنين الصيني عن أنيابه وعاد للمباراة بهدف التعادل الذي سجله حارس مرمى قيرغيزستان بالخطأ في مرماه (ق 55)، قبل أن يحرز البديل يو داباو الهدف الثاني (ق 78) وبذلك وضع منتخب الصين ثلاث نقاط ثمينة في رصيده.

كان الحذر هو السمة السائدة في ملعب المباراة خلال الدقائق العشر الأولى، حيث عمد كل فريق لتأمين منطقته الخلفية تحسبا للمفاجآت، إلى أن سجل أخالدين أسريلوف الهدف الأول لمنتخب قيرغيزستان (ق42).

ولم ينتظر التنين الصيني سوى خمس دقائق فقط من بداية الشوط الثاني ليعود إلى المباراة، بعد كرة عرضية أخطأ في تقديرها حارس مرمى قيرغيزستان بافيل ماتياش، وبدل أن يبعدها عن مرماه ساهم في دخولها الشباك لتصبح النتيجة 1-1 (ق 50)، واستطاع المنتخب الصيني إضافة الهدف الثاني عن طريق يو داباو (ق 78)، وضاعت للجانبين فرص عدة قبل أن يعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز المنتخب الصيني بهدفين مقابل هدف.

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بفوزه على منتخب قيرغيزستان، مساء أمس على ملعب استاد خليفة بن زايد ضمن مباريات المجموعة الثالثة يكون المنتخب الصيني حقق (21) فوزا في تاريخ مشاركته في كأس آسيا، والبالغة بلقاء أمس (52)، مباراة، في حين تعادل في 13 مواجهة، وخسر 18، وسجل 83 هدفا واستقبلت شباكه 59.

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بلغ عدد الحضور الجماهيري لمباراة المنتخب الصيني ونظيره منتخب قيرغيز ستان والتي جرت مساء أمس على ملعب استاد خليفة بن زايد في استهلالية مباريات المنتخبين بنهائيات أمم آسيا الإمارات (1839) متفرجا، فقط أغلبهم من أنصار التنين الصيني. والذين شجعوا منتخب بلادهم بحرارة منذ البداية وحتى النهاية.