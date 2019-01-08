مسعود: عيون أسود الرافدين ترنو إلى النهائي

المصدر: دبي- علي شدهان

أبدى عبدالخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، ثقته العالية بمقدرة منتخب بلاده على اجتياز نظيره الفيتنامي في أولى محطات مشواره في بطولة أمم آسيا المتواصلة حاليا في الإمارات، مشددا على أن منتخب العراق لا يخشى فيتنام، مبديا احترامه الكبير للمنافس، ومستوى التطور الذي بلغه مؤخرا، داعيا الجماهير إلى مؤازرة أسود الرافدين.

وأشار إلى أن عيون أسود الرافدين ترنو صوب المباراة النهائية للنسخة 17 من البطولة الآسيوية الحالية.

وكشف مسعود النقاب عن أن اتحاده نفذ كل ما طلبه السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مدرب أسود الرافدين، من مباريات ودية وغيرها، منوها إلى أن الاتحاد العراقي لم يبخل بشيء على المدرب من اجل إعداد أمثل لمنتخب العراق للاستحقاق القاري الكبير. ولفت مسعود، إلى أن كاتانيتش وجد وفرة كبيرة من المواهب العراقية التي بمقدورها تمثيل الأسود في البطولة الآسيوية، مشيرا إلى أن أبرز ما يميز منتخب العراق حاليا هو المزيج المتجانس بين لاعبي الخبرة والعناصر الشابة الموهوبة.

ونوه إلى أنه واثق من مقدرة الأسود على تخطي عقبة المنتخب الفيتنامي في مباراة اليوم رغم تطور مستوى المنافس. كما رفض مسعود ما يتردد من أن الكرة العراقية تعيش حاليا نوعا من التراجع، مشددا على أنها في حالة تطور دائم، ومستدلا بوفرة المواهب، وبالترتيب الحالي لمنتخب العراق في لائحة "الفيفا"، والذي وصفه بالجيد.