تذاكر مجانية للمرة الثانية في الشارقة

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

واصلت اللجنة المنظمة لكأس آسيا في الشارقة مبادراتها في تخصيص تذاكر مجانية للمرة الثانية في المباريات التي تقام باستاد الشارقة، من خلال المباراة التي تجمع المنتخبين العُماني والأوزباكي لحساب المجموعة السادسة المقررة في الخامسة والنصف مساء غد، وتقوم لجنة الشارقة بشراء هذه التذاكر من الاتحاد الآسيوي وتوزيعها مجاناً قبل المباراة، كما حدث في مباراة سوريا وفلسطين حيث أهدت المجموعة 400 تذكرة جمهور المنتخبين.

وسوف يزيد العدد ليصل إلى نحو ألف تذكرة لمباراة عُمان وأوزباكستان غداً، تشجيعاً من اللجنة لجمهور البطولة. ووجدت المبادرة أصداء إيجابية، في المباراة الأولى من الجمهورين السوري والفلسطيني، وسيتم توزيع هذه التذاكر في مقر النادي بمنطقة الحزانة.