سكوب يراقب الهند وتايلاند

حرص مدرب المنتخب البحريني، ميروسلاف سكوب، على حضور مباراة المنتخبين الهندي والتايلاندي ضمن إطار مباريات مجموعتنا في كأس آسيا.

وجاء حضور سكوب للمباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، لرصد منتخبي الطرفين الآخرين في المجموعة أيضاً، خصوصاً أن منتخبنا سيواجه تايلاند في الجولة الثانية ثم الهند في الجولة الثالثة.

وخاض البحرين حصة تدريبية واحدة يوم أمس خلال الفترة المسائية، وانطلقت عند 4 عصراً على ملعب (سعد-النهضة) بنادي شباب أهلي دبي الإماراتي. وقاد المران المدرب التشيكي للمنتخب ميروسلاف سكوب والطاقم المعاون.

وشهد المران حضور نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون الفنية رئيس لجنة المنتخبات الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة: عارف المناعي، وعبد الرضا حقيقي، وصالح البلوشي، وسلطان السويدي.