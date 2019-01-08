حلم المونديال يراود الهنود من الإمارات

المصدر: دبي - علي الظاهري

يبدو أن تطور الكرة الهندية أثار العديد من التساؤلات لدى جمهور «النمور الزرقاء» عن إمكانية تحقيق حلم بلوغ نهائيات كأس العالم في عام 2026 عبر محطة كأس أمم آسيا 2019، لا سيما بعد العروض المميزة للهند في الفترة الأخيرة، والتي ترجمها بفوز تاريخي عريض برباعية في مرمى تايلند مقابل هدف في أولى مبارياته على المسرح القاري في الإمارات.

وتناولت بعض وسائل الإعلام الهندية مشروع المشاركة في المونديال مستقبلاً من بوابة آسيا في الإمارات، حيث نشرت صحيفة «INDIA TODAY» تقريراً عن مشاركة منتخب بلادها في البطولة الآسيوية الحالية تحت عنوان «الهند تلعب في كأس آسيا 2019 بأحلام مونديال 2026»، مشيرة في طرحها إلى أن الهند تتطلع إلى استثمار المشاركة الآسيوية في بناء منتخب قادر على المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وأشار موقع «جول» إلى أن حلم بلوغ المونديال ليس مستحيلاً خاصة بعد أن طرأت بعض المستجدات على البطولة عبر رفع عدد المنتخبات إلى 48 منتخباً، ما يحتم على الهند البدء في عملية التخطيط للمشاركة في نهائيات مونديال 2026.